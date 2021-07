Am frühen Donnerstagmorgen ist ein Lastwagen in Waldfischbach-Burgalben unterhalb des Friedhofs von seinem Weg abgekommen und hat sich auf kuriose Weise festgefahren. Wie die Polizei berichtet, war der ausländische Lastwagenfahrer mit seinem Sattelzug auf der K 32 von Waldfischbach in Richtung Clausen unterwegs. Nachdem er in sein Navigationsgerät ein neues Ziel eingegeben hatte, schickte ihn das Gerät sofort nach dem Ortsausgang Waldfischbach in einen befestigten Wirtschaftsweg bergauf wieder in Richtung Ortsmitte. Der Weg durch die Gemarkung Rotdelle führt zunächst steil bergauf, danach gabelt er sich in zwei nochmals steil bergan führende, befestigte Wege. Als der Fahrer an dieser Gabelung ankam, ordnete die freundliche Stimme des Navis dann ein „bitte wenden“ an, so die Polizei. Beim Versuch, der Anweisung des Computerassistenten zu folgen, fuhr er sich mit seinem Sattelzug fest. Die Situation war so verfahren, dass ein Kran zur Bergung des Gefährts angefordert werden musste. Nach drei Stunden war der Sattelzug wieder frei. Ein Schaden am Fahrzeug ist nicht entstanden. Ob die Polizei dem desorientierten Fahrer dann den Weg wies, hat sie nicht mitgeteilt.daa