Seit es dort in der Nacht auf 25. Januar gebrannt hatte, ist die Turnhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Contwig gesperrt. Am Montag, 23. September, wird sie nun wieder für den Schul- und Vereinssport freigegeben – eine Woche früher als zunächst angekündigt.

Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz am Donnerstag mitteilte, bleibt die Nutzung aber zunächst ausschließlich auf Schulsport und Trainingsbetrieb beschränkt. Großveranstaltungen wie etwa Turniere sind in der Halle noch nicht erlaubt. Kreissprecherin Steffi Blinn begründet dies mit der dafür nötigen zusätzlichen Sicherheitsbeleuchtung, die noch nicht ganz wiederhergestellt sei. Die normale Beleuchtung und die Fluchtwegleuchten funktionierten aber überall in der Halle. Die Kreisverwaltung werde mitteilen, wenn die Sicherheitsbeleuchtung wieder komplett ist. Noch immer werde an den vom Brand beschädigten Technikräumen und der Fassade gearbeitet. Es sei noch nicht absehbar, wann das alles fertig ist.

In der Nacht zum 25. Januar hatten an der Halle Papiercontainer gebrannt, dabei war die Fassade der Turnhalle beschädigt worden, das Feuer war auch in zwei Werkräumen ausgebrochen. Der Schaden soll sich im sechsstelligen Bereich bewegen.