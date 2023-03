Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer individuelle, von Hand gestaltete Geschenke sucht, der kann bei Jennifer Lee-Elig fündig werden. Denn sie stellt nicht nur sogenannte Explosionsboxen her, sondern bedruckt eigentlich alles, was ihr in die Finger kommt – egal, ob T-Shirt, Auto oder Holzkiste.

„Ich habe schon immer gerne gebastelt“, erzählt Jennifer Lee-Elig. Ob Dekoartikel aus dem Internet oder Zierde für die Geburtstagsparty der Tochter: Mit Schere und Kleber hat sich die