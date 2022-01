Eine wichtige innerörtliche Verbindung ins Schwarzbachtal, zum Beispiel zum Radweg Richtung Clausensee, ist die Rotdelle in Waldfischbach-Burgalben. Der asphaltierte Weg, der unterhalb des Friedhofs verläuft, ist in einem maroden Zustand. Jetzt ist Abhilfe in Sicht.

Katastrophal, lautet die Beschreibung bei vielen Bürgern für das Steilstück seit Jahren. Gefährlich für Radfahrer und Fußgänger. Das Auto, mit dem die Strecke befahren wird, sollte im Idealfall schon fast Geländegängigkeit mitbringen. Das soll sich nun ändern. Die Buckelpiste soll beseitigt werden. Seit einigen Jahren – das frühere SPD-Ratsmitglied Oliver Käfer hatte mehrfach auf die Dringlichkeit der Baumaßnahme hingewiesen – beschäftigt sich die Gemeinde mit der Sanierung der Rotdelle. Eine erste grobe Kostenschätzung, die seitens eines Bauunternehmens mal in den Raum gestellt wurde – ohne genauere Untersuchung – hatte sich auf 70.000 Euro Sanierungskosten belaufen. „Es wird teurer“, teilte Waldfischbach-Burgalbens Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) mit. Darauf hat ihn die Verbandsgemeindeverwaltung hingewiesen, die sich mit Ingenieuren die Rotdelle angeschaut hat. Um zu den Rinnen an den Gebäuden im oberen Teil der Strecke keinen zu hohen Versatz zu bekommen, muss ein Teil des Asphalts abgefräst werden.

Das Leistungsverzeichnis ist fertig, wird vom Beigeordneten Alexander vom Hagen in eine Datei umgewandelt, die eine digitale Ausschreibung ermöglicht. Liegt die digitalisierte Version vor, wird über die WVE die Sanierung ausgeschrieben.