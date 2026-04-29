Am Dienstag, 5. Mai, ist „Tag des Lokaljournalismus“. Für RHEINPFALZ-Leser öffnet sich an diesem Tag noch einmal die Pforte zum Freibad auf der Biebermühle.

Der kommende Dienstag, 5. Mai, ist der „Tag des Lokaljournalismus“. Erstmals beteiligen sich regionale Zeitungsverlage an diesem Tag. Die RHEINPFALZ bietet mit ihren Lokalredaktionen verschiedene Aktionen an. Die „Pirmasenser Rundschau“ ermöglicht Lesern an diesem Tag einen besonderen Einblick. Peter Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, wird am Dienstagnachmittag das Tor zum Freibad Biebermühle für zehn unserer Leser öffnen.

Die vorerst letzte Badesaison im Freibad auf der Biebermühle endete Ende August 2024. Dass das Kultbad im Frühsommer 2025 nicht mehr öffnete, hatte zwei Gründe: Zum einen fand sich kein Bademeister, zum anderen erwiesen sich die erforderlichen Reparaturmaßnahmen, um einen Badebetrieb zu ermöglichen, als zu aufwendig. Das Bad blieb geschlossen, ein Gutachter wurde engagiert, der den Zustand des Bades bewertete. Sein Urteil war drastisch: Eine Sanierung des Bades ist nicht mehr möglich, er empfiehlt, das Bad aufzugeben.

Suche nach Perspektiven

Aufgeben ist derzeit aber keine Option für den Verbandsgemeinderat Rodalben. Er sucht nach Perspektiven für das Bad. Vom Tisch ist der Umbau zu einem Naturschwimmbad. Die Kosten sind im Zuge von Corona-Krise, Ahrtal-Flut und Ukraine-Krieg so stark gestiegen, dass es nicht zu finanzieren ist. Zuletzt hatte sich die Verbandsgemeinde mit Plänen zur Sanierung aus dem Jahr 2016 um eine Förderung aus Mitteln der Sportmilliarde des Bundes beworben. In der vergangenen Woche hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages entschieden, wer gefördert wird. Das Freibad Biebermühle stand nicht auf der Liste.

Mittlerweile wurde ein neues Programm aufgelegt: Der Bund fördert 2026 die Sanierung kommunaler Schwimmbäder mit 250 Millionen Euro im Rahmen des Programms „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimmbäder“. Bewerbungsschluss ist der 19. Juni. Der Fokus liegt dabei auf der energetischen Sanierung und der Erhaltung von Sportstätten.

Spitzer stellt sich bei dem Rundgang den Fragen von Andreas Danner, dem stellvertretenden Leiter der Lokalredaktion Pirmasens. Er wird den Teilnehmern die Becken und Einrichtungen zeigen und über die Schäden und Probleme berichten. Anschließend haben die teilnehmenden Leser die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Anmeldung

Wer am Dienstag, 5. Mai, nachmittags dabei sein will, kann sich bis Montag, 10 Uhr, per E-Mail an redpir@rheinpfalz.de mit dem Betreff Biebermühle bei uns melden. Die zehn Teilnehmer werden von uns benachrichtigt und darüber informiert, wann und wo wir uns für den Rundgang treffen.

