Den ersten Drachenwettbewerb der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land hat der siebenjährige Leandro Calabrese aus Käshofen gewonnen. Er hat sich gegen 74 weitere Drachenbauer durchgesetzt und erhielt am Freitagmittag in der Verbandsgemeinde-Verwaltung von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard Urkunde und drei weitere Preise.

Kein freundlicher, knallbunter Drache hat beim ersten Drachenwettbewerb das Rennen gemacht, sondern ein schauriger Herbstdrache in eher gedeckten Farben und mit funkelnden Augen aus Glitzerpapier. Das 70 Zentimeter hohe Stück ist wie etliche der insgesamt 75 per Fotos eingereichten Drachen des Wettbewerbs ein reiner Dekorationsdrache, der nicht fliegen kann.

Die Idee, sich am Wettbewerb zu beteiligen, kam Leandro und seiner Mama Anja durch die Grundschule Bechhofen, die er besucht. Dort bekamen alle Schüler Zettel mit dem Aufruf mitzumachen. Leandros Oma aus Kirrberg hat nach Silvester auf der Straße Raketenstöcke eingesammelt, die Leandro und seine Mutter zu einem Gerüst zusammengebaut haben. Darauf kam Tapete, weil sie nicht so durchweicht wie normales Papier, wenn man sie anmalt. Dadurch wurde der Drache schwer, aber stabil. Der Schwanz besteht aus schwarzem Papier und Seiten aus dem Verbandsgemeinde-Blättchen, der Bart ist auch Laub geklebt. Der Drache soll laut Anja Calabrese vor der Haustür seinen Platz finden.

Dass er den Wettbewerb gewinnt, wussten weder Leandro noch seine Mutter, als sie gestern um 13.30 Uhr in der Verwaltung eintrafen. Entsprechend aufgeregt war er auf der Fahrt. Nach Verkündung seines Sieges bekam Leandro von Björn Bernhard eine Urkunde, eine Freikarte fürs Contwiger Freibad, einen 75-Euro-Gutschein für den Globus und ein Überraschungsei. Letzteres und die Schwimmbadkarte bekamen alle 75 Teilnehmer. Die Gewinner wurden von rund 45 Bediensteten und Besuchern der Verwaltung gewählt, die am 26. Oktober Termine in der Verwaltung hatten. Wegen Corona ist das Gebäude mittlerweile wieder für den Publikumsverkehr geschlossen.

Neben Drachenbauen spielt Leandro gerne mit Freunden Lego oder Ritterburg, außerdem Gitarre und Brettspiele mit der Familie. Auch lernt er fleißig Karate, bastelt und tobt gerne und liebt seine Katze Maya.