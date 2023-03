Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wie in einer großen Familie“ fühlt sich Lea Schmitt bei den Herschberger Narren. Seit knapp zwei Wochen ist sie deren Regentin und hat als Lea I. das Sagen auf der Sickinger Höhe.

Dass dies so kommen würde, war nur eine Frage der Zeit: In Pirmasens geboren und in Waldfischbach-Burgalben aufgewachsen, hatte sie eine Freundin mit zum dortigen Karnevalverein genommen,