Ein Lastzug einer Zweibrücker Firma ist am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr an den ehemaligen Zollhäusern unterhalb von Riedelberg im Graben hängengeblieben und hat einige Zeit lang die Straße in Richtung Rolbing blockiert. Der Lastzug hat versucht, in die kleine Straße Richtung grüne Grenze nach Frankreich einzufahren, blieb aber mit den Rädern des Anhängers im Graben stecken. „Die Straße auf französischer Seite ist nur für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen“, erklärte Riedelbergs Bürgermeister Christian Schwarz auf Nachfrage. Daher sei die Nutzung der teilweise schmalen Straße durch Lastwagen und Lastzüge nicht erlaubt. Die „Rue de la Horn“, wie die Straße heißt, war ab 15 Uhr wieder frei. Ob der Lastzug aus eigener Kraft wieder aus dem Graben kam oder ein Abschleppunternehmen helfen musste, war nicht zu erfahren. Der Geschäftsführer des Zweibrücker Unternehmens konnte sich Dienstag nicht zu dem Lastwagen äußern. „Mir ist da nichts bekannt“, sagte er auf Nachfrage, dass er gar nichts von dem Zwischenfall wisse.