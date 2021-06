Mit 89,7 Prozent wählte der SPD-Parteitag am Samstag in Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) Angelika Glöckner auf Platz acht der Landesliste für die Bundestagswahl. Die 59-Jährige aus Lemberg gehört dem Bundestag seit 2014 an. Ihr Fokus liege auf den Themen Arbeit und Soziales. In diesen Bereichen habe die SPD in den vergangenen vier Jahren viel vorangebracht, sagte sie in ihrer Bewerbungsrede. Sie sehe sich außerdem als Vertreterin der älteren Generation. Bei der Wahl trat Glöckner ohne Gegenkandidaten an. Sie ist Direktkandidatin des Wahlkreises Pirmasens/Zweibrücken. Zum Wahlkreis gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Landkreis Südwestpfalz und Teile des Kreises Kaiserslautern. Erreicht die SPD das Wahlergebnis von 2017 (20,5 Prozent), könnte Glöckner erneut über die Landesliste in den Bundestag einziehen, denn 2017 gingen acht Sitze über die Liste an die SPD. Weil der Listenzweite Gustav Herzog seinen Wahlkreis Kaiserslautern direkt gewonnen hatte, rückte Glöckner damals als Neunte einen Rang vor und zog so erneut ins Parlament ein. Derzeit vertritt Anita Schäfer (CDU) den Wahlkreis im Bundestag. Sie tritt nach 23 Jahren im Parlament nicht mehr an. Für die CDU bewirbt sich jetzt der Pirmasenser Florian Bilic um das Direktmandat.