Ende August will der Pirmasenser Musikverein Lager 14 an zwei Tagen eine Party an der Bottenbacher Grillhütte schmeißen. 400 bis 500 Gäste sollen kommen. Auch der Bottenbacher Bürgermeister Klaus Weber will mittanzen.

Daniel Pilch, Jonas Heinemann und Frederik Rößler − alle drei kommen aus der Pirmasenser Umgebung − stellten in der Gemeinderatssitzung am Montagabend ihre Vorstellung von den beiden Partytagen an der Grillhütte vor. Geplant sind zwei Events, am einen Abend soll klassische Pop-Rock-Musik gespielt werden, an dem anderen Tag elektronische Musik. Das Gelände um die Grillhütte soll mit Bauzäunen begrenzt werden, es werden zudem ein Toiletten-Wagen, zwei Getränke-Stände, Traversen mit Licht- und Tonanlagen aufgestellt. Damit das Dorf nicht sonderlich viel von der lauten Musik abbekommt, sollen die Lautsprecher taleinwärts schallen. Weber ist sich sicher, dass das Dorf kaum etwas von der Musik mitbekommen wird.

Security vor Ort

Und auch für etwaige Schäden durch betrunkene Partygäste kommt das Lager 14 auf − beziehungsweise deren Haftpflichtversicherung. „Und es ist auch eine Security vor Ort. Wir machen das ja nicht zum ersten Mal“, verspricht Rößler. Weber erhofft sich durch die Großveranstaltung, dass die Grillhütte in der Region eine noch größere Bekanntschaft erlebt. „Und wenn Security da ist, hab ich eigentlich keine Bedenken, dass etwas passiert“, fügt der Bürgermeister an.

Auf Stimmen seitens des Gemeinderates, dass das Areal um die Grillhütte zu klein für 500 Gäste sein könnte, antwortete Heinemann, dass die Location des Lager 14 in Pirmasens nur rund ein Viertel so groß sei und dort bereits 250 Menschen gleichzeitig feierten. „Und es ist immer so: die meisten sind auf der Tanzfläche eng aneinander, die anderen sitzen irgendwo am Rand und rauchen“.