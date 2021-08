Die Corona-Regeln lassen es zu, dass die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz ihr Kursprogramm wieder aufnehmen kann. „Wir freuen uns sehr, dass die Kurse endlich weitergehen können“, sagt die Pädagogische Leiterin der Kreisvolkshochschule, Rosa-Martine Knoth. Im Gesundheitsbereich mussten die Kurse aufgrund des Lockdowns mit am längsten aussetzen.

Seit dieser Woche hat die Kreisvolkshochschule ihr Programm im Internet veröffentlicht. Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung, auf deren Basis der Unterricht wieder aufgenommen werden kann, gilt bis zum 11. September. Die damit verbundenen Regeln werden an die Kursleiter und -Teilnehmer weitergegeben.

Die Kontaktnachverfolgbarkeit wird sichergestellt, die Abstands- und Hygieneregeln werden bei den Kursen eingehalten. In allen Gebäuden muss eine medizinische Maske getragen werden, die am Platz aber abgenommen werden kann. Nur für Kurse im Gesundheitsbereich in Innenräumen muss zurzeit ein Nachweis erbracht werden, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. In Innenräumen gilt zudem eine Personenbegrenzung, auf fünf Quadratmetern darf sich eine Person aufhalten.

Neben den Fortführungen bekannter Kursangebote wird es im zweiten Halbjahr auch neue Formate geben: So wird ein Argumentationstraining zur Stärkung der demokratischen Kommunikationskultur angeboten. In Sprachkursen werden ganze Regionen sprachlich bereist. Das Fernweh kann auch durch Reiseberichte wie den Vortrag „Meine Pilgerreise nach Jerusalem“ gestillt werden. Neu im Programm ist ein Hand-Lettering-Kurs. Hier geht es darum, wie man aus aneinandergereihten Buchstaben ein kleines Kunstwerk erschaffen kann. Auch das Thema Hundegesundheit hat es ins Herbstprogramm geschafft.

Webinare für Frauen

Knoth gehört seit einigen Jahren dem Frauenausschuss des Landesverbandes der rheinland-pfälzischen Volkshochschulen an. Dieser gestaltet jedes Jahr eine Webinar-Reihe gezielt für Frauen. In diesem Jahr geht es um das Thema Solidarität unter Frauen. Die einzelnen Termine werden von vier verschiedenen Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz geplant und als Webinare online angeboten, sodass sich alle anderen Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz zuschalten können. Dieses Mal umreißen die Webinare die Aspekte: Wie kann ich mich als Frau vernetzen – privat und beruflich, warum ist finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig und wie steht es um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für das vierte Webinar mit dem Thema Frauen in die Politik ist die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz verantwortlich. Sie konnte hier Landrätin Susanne Ganster gewinnen. Sie wird im Rahmen eines Gesprächs Einblicke geben, worin es begründet sein könnte, dass Frauen zahlenmäßig in der Politik unterrepräsentiert sind.

Angebote für Schüler

Ein Hauptaugenmerk legt die Kreisvolkshochschule auf den Förderunterricht von Schülerin. Gehört diese Altersgruppe normalerweise nicht zur Hauptzielgruppe einer Einrichtung für Erwachsenenbildung, ist es in diesem Jahr wichtig und aufgrund von Fördergeldern auch möglich, diese Zielgruppe zu unterstützen. „Schüler mussten durch die Pandemie besonders zurückstecken. Gerade hier ist es wichtig, zusätzliche Unterstützungsangebote zu schaffen“, so Knoth. „Volkshochschulen müssen mit der Zeit gehen, Bedarfe vor Ort erkennen, flexibel agieren und mit ihrem Angebot auch aktiv auf gesellschaftliche Entwicklungen eingehen“, erklärt die pädagogische Leiterin. Knoth ist froh darüber, die erfolgreichen Kurse auch im nächsten Schuljahr anbieten zu können.

Infos

Das Herbstprogramm steht im Internet bereit und kann per Telefon 06331/809-336 oder E-Mail an info@kvhs-swp.de in gedruckter Form angefordert werden.