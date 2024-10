Dieter Burkart baut sein Haus für seinen 19-jährigen Sohn behindertengerecht um, da dieser wegen einer Krankheit bis zur Brust gelähmt ist. Um die Familie zu unterstützen, findet ein Benefizkonzert in Contwig statt.

„Mein Tag müsste 48 Stunden lang sein, um mit allem fertig zu werden. Ich komme einfach nicht nach“, sagt Dieter Burkart aus Oberauerbach. Seit vier Wochen ist er täglich mit dem Umbau seines Wohnhauses beschäftigt. Da sein 19-jähriger Sohn Marcel aufgrund einer seltenen Krankheit plötzlich bis zur Brust gelähmt wurde, baut er in Eigenregie sein Wohnhaus behindertengerecht um. Seine Ehefrau Tanja sieht er tagelang nicht, da sie den Sohn während seiner Reha in Heidelberg betreut. Ziel ist es, dass Marcel wieder leichte alltägliche Dinge tun kann. Der Aufenthalt der Mutter kostet täglich 80 Euro, was für die Familie eine enorme finanzielle Belastung ist.

„Am Samstag, 2. November, soll das Gröbste geschafft sein. Denn an diesem Tag findet abends ein Benefizkonzert in der Turn- und Festhalle der VT Contwig zugunsten meines Sohnes statt. Da hätte ich ihn gerne mit dabei“, sagt Burkart. An diesem Abend gibt es Livemusik sowie Speisen und Getränke. Die Einnahmen sollen zu 100 Prozent Burkarts fünfköpfiger Familie zugute kommen, denn die Zuschüsse von offiziellen Stellen seien sehr dürftig.

FCK-Trikot wird versteigert

Das auf einem Spendenkonto gesammelte Geld sei schon verbraucht. „Das ging alles drauf für Materialkosten“, sagt Burkart. In der Zwischenzeit hat er zuhause kräftig Hand angelegt: Zwischenwände abgerissen, sanitäre Anlagen entfernt, mehrere Türrahmen verbreitert, Estrich im Bad verlegt, Gipskartonwände verschraubt, Laminat verbaut, Dämmschutz angebracht, Wände abgedichtet. Und er hat mit dem Bau einer behindertengerechten Rampe hinterm Haus angefangen. Selbst die Heizkörper müssten noch näher an die Wand versetzt werden, damit der Flur breiter wird. Das künftige Zimmer von Marcel wird vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss verlegt und das Zimmer des zehnjährigen Sohnes Julien kommt nach oben. Mittlerweile sind drei Container Bauschutt angefallen, die die Firma Becker & Maurer kostenlos entsorgt hat.

Dieter Burkart kommt zugute, dass er als Straßenbauer bei der Alois und Berthold Staab Bauunternehmung OHG schwere Arbeiten gewohnt ist und handwerkliches Geschick besitzt. Unterstützt wird er von Freunden, die ihm bei manchen Arbeiten aushelfen oder ihn beraten. Einer dieser Freunde ist Thorsten Mehlhorn, der die Idee mit der Benefizaktion hatte und Betreiber der Gaststätte im VTC-Heim ist. „Ich kenne den Dieter vom Fußballspielen beim FC Kleinsteinhausen“, sagt er. „Meine und Dieters Frau arbeiten beide im Oberauerbacher Kindergarten – da bestehen also enge Kontakte“, sagt er. „Für meine Frau und mich war klar, dass wir helfen müssen, und so haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ein Benefizkonzert zu veranstalten.“ Als Musiker gewannen die Mehlhorns Sänger Pepe alias Peter Pirmann von „The Red Couch“ und die Party-Band „Short Way“. „Versteigert wird auch ein signiertes FCK-Trikot, das der FCK-Fanclub Höllenfeuer Contwig auf eigene Kosten beigesteuert hat“, sagt Thorsten Mehlhorn. „Ich wünsche mir, dass mindestens 150 Leute an diesem Abend kommen.“

Termin

Das Benefizkonzert findet am Samstag, 2. November, in der Turn- und Festhalle der VT Contwig statt. Es beginnt um 19 Uhr, Einlass 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro.