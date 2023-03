Aufs Dach des Stambacher Kindergartens wird eine Photovoltaikanlage gebaut. Die Gemeinde wird die 38 Module selbst kaufen und betreiben.

Rund 26.000 Euro soll die neue Photovoltaikanlage auf dem Kita-Dach kosten, der Auftrag ging an die Zweibrücker Firma Connect Solar. Der Sonnenstrom soll direkt vor Ort vom Kindergarten verbraucht werden. Weil dieser nur tagsüber geöffnet hat, sprach sich der Gemeinderat am Donnerstag gegen ein Alternativangebot der Firma Sonnenplan samt Anlage und Speicher aus. Alle drei Ratsfraktionen, CDU, SPD und FDP, waren für die Solaranlage. Herbert Sefrin (FDP) lobte, dass Connect Solar seine Module nicht in China, sondern Deutschland kaufe. Bürgermeisterin Nadine Brinette sagte, dass sie auch nichts gegen chinesische PV-Module gehabt hätte: „Während Corona kamen die Masken ja auch aus China.“. David Betz (SPD) konterte: „Nun gut, das Virus auch.“

Der Rat stimmte der Auftragsvergabe an die Zweibrücker Firma einstimmig zu. Die Solarmodule werden in den nächsten Wochen montiert.