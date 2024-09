Vor großem Publikum haben am Sonntagnachmittag nach dem Kerwespiel Jonas Giel und Jenny Kreis im Festzelt am Sportplatz die Contwiger Kerwerede gehalten.

Stimmgewaltig unterstützt von den weiteren zwölf Straußbuben und sechs -mädchen ließ das Duo Missgeschicke und Vorkommnisse der vergangenen zwölf Monate Revue passieren, erinnerte so manchen Pechvogel an Geschehnisse, die jener lieber vergessen würde. Dabei bedienten sich die beiden der Kunstfiguren Heinz und Hilde, angelehnt an Gerd Dudenhöffers Originale Heinz und Hilde Becker – allerdings mit vertauschten Geschlechterrollen. Während der hochgewachsene Jonas Giel in geblümter Kittelschürze auftrat, mimte Jenny Kreis „Beckersch Heinz“. Allein dieses Bild war zum Schreien komisch.