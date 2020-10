Trotz Corona wird die Kerwe in Bottenbach nicht ausfallen. „Es gibt immer einen Weg, wie man unter Einhaltung der Corona-Auflagen das Beste aus der Situation machen kann“, sagt Bürgermeister Klaus Weber.

Mit der Kerwe verbinden die Bottenbacher das „Gallus-Fest“. Auf dem Dorfplatz wird ein Zelt mit offenen Seitenwänden aufgebaut. Los geht es morgen, Freitag, 17.30 Uhr, auf dem Sportplatz. Die AH-Mannschaft spielt und es gibt ein „Schlachtfest to go“ (Vorbestellung). Ab 19 Uhr lädt die Straußjugend zur Kerwedisco auf den Dorfplatz ein. Am Samstag ziehen die Straußbuwe und -mäde ab 10 Uhr durch den Ort. Ab 20 Uhr veranstaltet der Feuerwehrförderverein die Kerwedisco auf dem Dorfplatz.

Auch Schausteller sind da, aber kein Karussell

Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr Kerwe-Essen in der Gaststätte „Zum Käpt’n“. Um 16 Uhr steigt das Kerwespiel. Im Anschluss zieht die Straußjugend mit Blasmusik zum Dorfplatz. Kerweredd ist um 19 Uhr. Im Zelt spielt die Band „No Name“. Am Montag steigt ab 10 Uhr der Frühschoppen mit Livemusik von Udo. Auch Schausteller sind auf dem Dorfplatz vertreten, coronabedingt aber ohne Karussell.

Wegen der Corona-Pandemie ist der Dorfplatz umzäunt. Zu- und Ausgang sind getrennt. Es dürfen maximal 120 Gäste auf den Platz, die ihre Kontaktdaten angeben müssen. Bis zu acht Personen können sich an einem Stehtisch aufhalten oder an einer Bierzeltgarnitur sitzen. Die Bewirtung erfolgt aus Verkaufshütten. Alle Helfer tragen Schutzmasken.