Für das Wochenende hatte der Deutsche Wetterdienst in der Pfalz wieder vor Starkregenereignissen gewarnt. Starkregen – ein Wort, das bei Wilma Bohl den Puls schon mal in die Höhe treibt. Ebenso bei vielen ihrer Nachbarn in der Straße „Auf dem Riedel“ in Waldfischbach-Burgalben. Denn Starkregen sorgt bei ihnen regelmäßig für voll gelaufene Einfahrten und Keller – zuletzt Ende Juni.

Über 40 Liter Regen auf den Quadratmeter fielen im Juni, in 15 Minuten. Manfred und Gaby Schweitzer, die gegenüber von Wilma Bohl wohnen, konnten zusehen, wie das