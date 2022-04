Eine Grenzland-Radwanderung am zweiten Mai-Wochenende wird es auch dieses Jahr in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land nicht geben. Dafür steht ein besonderes Jubiläum mit mehreren Festen an, darunter ein Streetfood-Festival.

Seit Mitte der 90er Jahre lädt die Verbandsgemeinde zu der Grenzland-Radtour durchs Hornbachtal, das Saarland und Frankreich ein. Drei unterschiedlich lange und unterschiedlich anspruchsvolle Strecken werden angeboten, bei gutem Wetter fahren bis zu 700 Leute mit – von sportlichen Rennradfahrern bis zu ganzen Familien mit Kindern. Wie so viele andere Veranstaltungen war auch hier wegen Corona nach der Radtour 2019 erst einmal Schluss. Auch dieses Jahr wird es keine Neuauflage geben, wie Verbandsbürgermeister Björn Bernhard auf Anfrage der RHEINPFALZ sagte. Möglicherweise werde es im Spätsommer eine ähnliche Veranstaltung geben, die die deutsch-französische Zusammenarbeit und ein Sport in den Mittelpunkt rückt, aber geplant sei noch nichts.

Denn die Verbandsgemeinde legt den Schwerpunkt dieses Jahr auf ein Jubiläum: „Wir haben ja die 50 Jahre vor der Brust“, sagt Bürgermeister Bernhard. Die Verbandsgemeinde wurde 1972 gegründet. Das feiert Zweibrücken-Land am 31. Mai mit einem Festakt in der Hornbacher Pirminiushalle. Dazu kommen weitere Veranstaltungen. Für 11. und 12. Juni ist ein Fest der Vereine im Contwiger Freizeitgebiet geplant. Samstags spielen die Hüttenrocker, sonntags zwei Musikvereine. Die Vereine aus der Verbandsgemeinde bieten verschiedene Speisen an, und sie übernehmen Dienste an den Getränkeständen, wo sie sich die Einnahmen teilen. „Damit die Vereine etwas Geld verdienen“, sagt Björn Bernhard.

Das Gleiche ist für 25. Juni in Bechhofen geplant, wo The Red Couch spielt, und wo es zusätzlich einen Kindertag geben wird – mit einem Zauberer, einer Hüpfburg und Angeboten vom Bundenbacher Reitverein, der Feuerwehr und dem Kindergarten. Noch keinen Termin gibt es für das geplante Streetfood-Festival der Landfrauen in Kleinsteinhausen und für eine Wanderung bei Battweiler, die für nächstes Jahr ins Auge gefasst wird.