Verein ehrt langjährige Angehörige, darunter auch einige, die schon bei der Gründung der Frauengemeinschaft dabei waren

Mit Blumen und Urkunden ehrte die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, kurz kfd, in Contwig ein Jahr nach ihrem 40. Geburtstag am Samstag zahlreiche langjährige Mitglieder.

Eigentlich war die Feier bereits im vergangenen Jahr geplant, doch das Coronavirus verhinderte dies. „Daher feiern wir heute den Gottesdienst für unser Jubiläum 40 Jahre plus eins“, sagte die Vorsitzende der Contwiger kfd, Erika Ehrmann, am Samstag nach dem Gottesdienst in der St. Laurentius-Kirche.

Gegründet wurde die kfd Contwig am 6. Februar 1980 von 25 Frauen im Pfarrsaal neben der Kirche. Mit dabei waren auch der damalige Pfarrer Josef Lehnert, der Speyrer Domvikar Richard Fritzinger und die Diözesanreferentin Aloysia Schwarzmüller. Einige der Gründungsmitglieder sind mittlerweile verstorben, andere engagieren sich noch immer in der kfd. So konnten der amtierende Pfarrer Johannes Müller und Erika Ehrmann, die seit 1980 Vorsitzende ist, die Mitglieder Beate Ohlinger und Hedi Schlachter als Gründungsmitglieder ehren. Therese Lehnert, ebenfalls Gründungsmitglied, fehlte entschuldigt.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft zeichneten Johannes Müller und Erika Ehrmann Gisela Trefz, Alice Maurer, Monika Semar und Christel Kiefer, Maria Heinrich und Marianne Betz sowie Ursula Sadowski aus. Pfarrer Müller ehrte zudem die Vorsitzende Erika Ehrmann für ihre 40-jährige Treue zum Verein. Nicht anwesend, aber auch seit 40 Jahren Mitglied der kfd Contwig sind Rita Hemmer, Monika Hüther, Anni Blanz und Emma Schieler sowie Cecilia Sefrin. Seit 25 Jahren sind Elisabeth Müller und Else Maurer Mitglieder der katholischen Frauen Contwig.