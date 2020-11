Den Organisatoren zufolge haben in den vergangenen Jahren mehr als 8,5 Millionen Kinder ein Geschenkpaket der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aus dem deutschsprachigen Raum bekommen. Von 9. bis 16. Oktober können wieder Päckchen abgegeben werden.

Es ist das 25. Jahr, in dem die Hilfsorganisation Samaritan’s Purse die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ veranstaltet. Die mit Geschenken bepackten Schachteln werden an arme Kinder in mehr als 100 Ländern verteilt. In Höheinöd engagiere sich Dieter Schäfer seit zehn Jahren für die Geschenkaktion. „Ich denke zum Beispiel an Madalina, die das Team von ,Weihnachten im Schuhkarton’ dieses Jahr in Rumänien kennenlernte. Sie lebt in ärmlichen Verhältnissen und erhielt vor vier Jahren ein Geschenkpaket. Das war für sie ein besonderes Hoffnungszeichen.“ Madalina habe daraufhin Anschluss an eine lokale Kirchengemeinde gefunden. „Bei den jüngsten Geschenkverteilungen an andere Kinder wirkte sie nun beim Krippenspiel mit.“

Kleidung, Spiele, Schulsachen

Wer mitmachen will, kann eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten, vorgefertigte Kartons online oder bei einer Annahmestelle abholen. Dann werden die Pakete mit neuen Geschenken für Jungen oder Mädchen der Altersklassen zwei bis vier, fünf bis neun oder zehn bis 14 Jahre gefüllt. Empfohlen wird eine Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkeiten. Packtipps und Hinweise, was nicht eingepackt werden sollte, sind ebenfalls online zu finden. Pro beschenktem Kind wird eine Geldspende von zehn Euro empfohlen. Der Betrag geht an die Organisation, die ihn nach eigener Auskunft wieder in die nächste Geschenkaktion investiert.

Die fertigen Päckchen können in der Woche vom 9. bis 16. November zu den Abgabestellen gebracht werden. Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem an Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und der Ukraine.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Im vergangenen Jahr seien weltweit rund 10,3 Millionen Kinder in etwa 100 Ländern erreicht worden. Der deutschsprachige Verein wird von Sylke Busenbender geleitet, internationaler Präsident ist Franklin Graham.