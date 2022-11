Seit Freitag gibt es eine Beratungsstelle der Johanniter in Hinterweidenthal. Vor allem Bürger aus den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Hauenstein können sich hier über Leistungen der Johanniter informieren.

Es ist die erste Einrichtung dieser Art in der Südwestpfalz, berichtet der Regionalvorstand Dominik Tretter. Die Angebote seien vielfältig, ergänzt Dagmar Lieser, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Das Beratungszentrum in der Hauptstraße 82 versteht sich auch als gesellschaftliche Einrichtung. So können beispielsweise ältere Bürger einmal monatlich an einem Seniorencafé teilnehmen. Die ersten Termine stehen bereits fest. Start ist am 23. November, der nächste Termin des Seniorencafés ist der 7. Dezember.

„Wir laden Senioren ein zum gemütlichen Beisammensein in lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen“, sagt Lieser. Es gehe darum, Neues zu erlernen oder Altes in Erinnerung zu rufen. Das Pflegezentrum ist mit Ausnahme einer Stufe am Eingang barrierefrei erreichbar und liegt in der Ortsmitte Hinterweidenthals. Rund 145 Quadratmeter groß sind die Räumlichkeiten, die die Johanniter angemietet haben.

Auch Fachvortrage und mehr

Geplant sind auch Infoveranstaltungen und Fachvorträge in Kooperation mit dem Pflegestützpunkt Dahn. Geöffnet ist das Beratungszentrum mehrmals wöchentlich. Die Termine werden veröffentlicht. „Auch individuelle Beratungstermine können vereinbart werden“, informiert Bettina Wegmann, die Leiterin Soziale Dienste. So bieten die Johanniter beispielsweise die ambulante medizinische Versorgung, die Pflege zu Hause, Hilfe im Haushalt, einen Hausnotruf sowie Verhinderungspflege an.

Die Johanniter Westpfalz beschäftigen derzeit 250 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ergänzt durch 30 Ehrenamtliche und zehn Mitarbeiter des Dahner Pflegeteams. Betreut werden der Landkreis Südwestpfalz sowie die Städte Pirmasens und Zweibrücken.