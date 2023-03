Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Schwarzbach wohnt sie und an Schwarzbach und Moosalb wird sie am Samstag gekrönt. Noch ist Jennifer Schiweck aus Rieschweiler-Mühlbach eine Bürgerliche. Am Samstag wird die 22-Jährige beim Karnevalverein Waldfischbach (KVW) in den Adelsstand erhoben. Als Jennifer I. wird sie nach ihrer Inthronisation im Bürgerhaus regieren.

Sie freut sich auf ihre Regentschaft und vor allem darüber, „dass endlich mal wieder etwas stattfinden kann, wieder Karneval gefeiert werden kann“. Was letzten Endes mit Blick