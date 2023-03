Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die ersten Kleider sind schon da, was noch fehlt, sind Kleiderständer und Kleiderbügel. Und ein pfiffiger Name. Der Caritasausschuss der Pfarrei St. Pirminius, die bis nach Altheim reicht, möchte in Contwig eine Kleiderstube eröffnen. Dort soll gut erhaltene, gebrauchte und noch tragbare Kleidung angeboten werden. Kommen darf jeder. Spenden und helfen auch. Hedi Bender hat uns Näheres erzählt.

Contwig. Frau Bender, welche Aufgabe haben Sie genau in der Pfarrei?

Ich bin Vorsitzende im Pfarreirat, Vorsitzende im Gemeindeausschuss St. Laurentius