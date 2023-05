Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bildungsministerin Stefanie Hubig verleiht am Mittwoch in einer virtuellen Feierstunde der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben (IGS) die Plakette Nachhaltige Schule. Die RHEINPFALZ sprach mit Esther Schumacher aus Rodalben. Mit ihren Mitschülern setzt sich die 17-Jährige , die in der Schülervertretung und im europäischen Austauschprogramm Erasmus engagiert ist, für Nachhaltigkeit, Vielfalt und Toleranz ein.

Seit wann ist Nachhaltigkeit für dich persönlich ein Thema?

Seit ich vor drei, vier Jahren zum ersten Mal bewusst vom Klimawandel gehört und mitbekommen habe,