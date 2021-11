Für viele Schüler und Eltern steht schon bald wieder eine wichtige Entscheidung an: Was mache ich nach diesem Schuljahr? Das betrifft vor allem die Schüler, die aktuell die vierten und zehnten Klassen besuchen. Am kommenden Samstag können sie sich das Angebot der IGS Waldfischbach-Burgalben anschauen.

Die Integrierte Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben möchte dazu beitragen, dass sich Schüler und Eltern ein gutes Bild von ihr als Schule machen können und sich so vielleicht für den Besuch der IGS entscheiden. Am Samstag, 20. November, lädt die IGS dafür zum Tag der offenen Tür ein. Reinschauen, die Räumlichkeiten, mögliche künftige Mitschüler und Lehrer kennenlernen – all das steht auf dem Programm.

Es gibt zahlreiche Informationen, unter anderem über das grundsätzliche Schulkonzept und speziell zur Konzeption der Orientierungsstufe, die die aktuellen Viertklässler dann besuchen. Umfassend informiert wird auch über die gymnasiale Oberstufe an der IGS und welche Angebote es auf dem Weg zum Abitur gibt. Zwischen 10 und 14 Uhr ist die Schule am Tag der offenen Tür geöffnet.