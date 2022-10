Blutspenden hat Tradition in Herschberg und die Termine in der Bürgerhalle sind eine feste Größe beim DRK-Blutspendendienst West. Jetzt ergibt sich sogar ein doppeltes Jubiläum, denn der 200. Spendetermin am Freitag findet fast 60 Jahre nach der ersten Aktion im Juni 1963 statt.

Blut spenden kann man am Freitag, 28. Oktober, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr. Die Bürgerhalle befindet sich in der Thaleischweiler Straße 31 direkt am Ortseingang. Eine Terminreservierung im Internet ist erwünscht.

Angefangen hat alles 1963 im Schulsaal der damaligen Herschberger Volksschule, nur wenige Jahre nach den ersten offiziellen Blutspendeterminen überhaupt in Deutschland. Wegen des guten Zuspruchs in der ganzen Region erhöhte sich die Anzahl der jährlichen Aktionen und bereits 1999 vermeldete der DRK-Ortsverein Wallhalben/Herschberg den 100. Blutspendetermin in Herschberg. Schon zwölf Jahre später wurde die Zahl von 150 erreicht. Organisiert werden diese Aktionen von Anfang an von freiwilligen Helfern des Ortsvereins, die sich in allen Belangen um die zahlreichen Spender kümmern.

Bedarf an Spenderblut steigt

Allein der Blutspendedienst West, einer von sechs Diensten in Deutschland, benötigt täglich rund 3000 Blutkonserven. Nur damit kann die Versorgung in den Ländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Nordrhein-Westfalen mit Blutpräparaten sichergestellt werden. In Anbetracht des demografischen Wandels ist es eine der Hauptaufgaben des DRK, auch junge Menschen als „Erstspender“ zu gewinnen. Gerade weil die Menschen immer älter werden, steigt natürlich auch der Bedarf an Spenderblut.

Blut spenden kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt und körperlich gesund ist. Die Altersgrenze für die erstmalige Spende wurde vor Jahren auf 68 Lebensjahre erhöht.