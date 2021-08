Zum 17. Mal hat der Winterbacher Pfarrer Tilo Brach am Sonntag zum Motorradgottesdienst hinter die Kirche in Winterbach eingeladen, und mehr als 140 Menschen sind gekommen.

Viele davon auf und mit dem Motorrad, aber auch viele Winterbacher waren dabei, weil im Motorradgottesdienst unter freiem Himmel auch die kleine Helena aus der Gemeinde getauft wurde. Passend dazu hat Pfarrer Brach den Stellenwert der Kinder zum Thema seiner Predigt gemacht. Er erinnerte an Jesus, der die Kinder zu sich rufen ließ. Aber es in der Predigt ging auch um die Motorradfahrer unter den Besuchern. Brach, der zusammen mit seiner Frau Elisabeth selbst ein Trike fährt, war in schwarzer Motorradkleidung erschienen.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von Franky P., der schon bei etlichen „Mogos“ Musik gemacht hat. Alle Besucher wurden zu Corona-Verfolgungszwecken erfasst, und auch die Ausgabe von Mittagessen nach dem Gottesdienst und der obligatorischen Helmsegnung geschah unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen mit Plexiglas-Scheibe, hinter der die Helfer agierten.