Am Sonntag feiert Helma Bergmann in der Grabenstraße in Hornbach 90. Geburtstag. Die Jubilarin stammt aus Hornbach und wurde sogar in der Grabenstraße geboren, allerdings in einem anderen Haus. Denn im Krieg wurden nahezu alle Häuser in der Grabenstraße zerstört.

Helma Bergmann arbeitete als Stepperin in Schuhfabriken, unter anderem in der Zweibrücker Dorndorf, in der Hornbacher Schuhfabrik Wolko und später in Hornbach bei Salamander. Gegen Ende ihres Berufslebens sattelte sie noch einmal um.

Früher erledigte sie in ihrer Freizeit gerne Handarbeiten und besuchte bis zur Corona-Pandemie 30 Jahre lang den Hornbacher Seniorennachmittag. „Das Gespräch dort fehlt“, sagt sie. Die restliche Zeit verbrachte die Hornbacherin mit ihren Kindern oder im eigenen Nutzgarten. Ihr gratulieren neben Sohn und Tochter auch drei Enkel und vier Urenkel.