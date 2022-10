Am Montag wird’s an der Pfaffenberghalle gruselig. Der Förderverein Rieschweiler-Mühlbach lädt zum Halloween ein. Auch Gruseltouren für Kinder stehen auf dem Programm.

Um 16 Uhr beginnt am 31. Oktober das Treiben am Freisitz auf dem Pfaffenberg in Rieschweiler-Mühlbach. „Es ist ein Halloween-Fest für die ganze Familie, aber die Kinder stehen im Vordergrund“, sagt Janina Graziano vom Vorstand des Fördervereins. Sie war bei der Organisation federführend. Für Kinder gibt es Spiele rund um die ursprünglich aus Irland stammende Feier, die vor allem in den USA sehr populär ist. Auch die Kinder vom örtlichen Kindergarten treten auf. Für die etwas Größeren – nicht mehr so ganz kleine Grundschulkinder und etwas Ältere – starten gegen 17.30 Uhr Gruseltouren in den nahe gelegenen Wald. „Je nach Bedarf bieten wir mehrere Touren an, die Gruppen sollen nicht zu groß werden“, sagt Graziano.

Nina Stalter-Bißbort hat die Gruseltouren geplant. Das kulinarische Angebot passt zum Anlass; es gibt beispielsweise Kürbissuppe und gruselig verzierte Kuchen. Entsprechende Vorbereitungen laufen, berichtet Graziano. So seien bereits etliche Kürbisse – eine Spende vom Hitscherhof – zu den für Halloween typischen Lampen verarbeitet worden.