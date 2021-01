Die gute Idee kam zu einem überaus schlechten Zeitpunkt: Als im Frühjahr die erste Mitfahrerbank in Herschberg aufgestellt wurde, begann auch der erste Lockdown.

Die Idee: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, setzt sich einfach auf die Bank. Und wer vorbeifährt, kann anhalten und jemanden mitnehmen. Wegen des Abstandsgebots und der Kontaktsperre war aber kaum jemand bereit, bei einem Fahrer einzusteigen, der nicht zur Familie gehörte. Umgekehrt, wollte auch kaum jemand andere Menschen mitnehmen.

Die Anregung zu der Bank vor dem Alten Forsthaus in der Hauptstraße kam von der SPD: Viele ältere Einwohner sind nicht mehr mobil genug, um Einkäufe beispielsweise in Wallhalben eigenständig zu erledigen. Auch der öffentliche Nahverkehr bietet nicht viele passende Verbindungen, etwa für Besuche in Arztpraxen oder Apotheken.

Ortsbürgermeister Andreas Schneider findet die Idee auch jetzt noch außerordentlich gut und hofft auf eine Belebung in normalen Zeiten. Das tun auch einige befragte Mitbürger, die sich eine Nutzung der Bank später durchaus vorstellen können.