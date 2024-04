Bottenbacher Eltern müssen für die Betreuung ihrer Grundschulkinder tiefer in die Tasche greifen, wenn sie das komplette Betreuungsangebot in Anspruch nehmen. Darauf weist Bürgermeister Klaus Weber hin. In unserem Bericht über die Verbandsgemeinderatssitzung hatten wir irrtümlich geschrieben, dass die Betreuung günstiger wird. „Bisher war die Frühbetreuung in den Kosten der Nachmittagsbetreuung enthalten. Das wurde jetzt getrennt, weil nicht jedes Kind, das die Nachmittagsbetreuung besucht, auch in der Frühbetreuung ist“, sagt Weber. Der Kostenbeitrag der Eltern steigt bei der kurzen Nachmittagsbetreuung plus der Frühbetreuung von 300 auf 418 Euro. Bei der langen Nachmittagsbetreuung mit Frühbetreuung sind künftig 675 statt 600 Euro zu zahlen. Die Erhöhung sei der zusätzlich benötigten Betreuungskraft geschuldet, so Weber.