In Kröppen hat die Zahl der uneinsichtigen Menschen zugenommen, die ihren Müll und Unrat einfach irgendwo fallen lassen oder in der Natur entsorgen. Am Samstag laden Ortsgemeinde und Feuerwehr Kröppen deshalb zu einem Umwelttag ein.

Der Aktionstag findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt ist das Feuerwehrgerätehaus. Die Teilnehmer werden gebeten, sich bei Ortsbürgermeister Steffen Schwarz unter Telefon 01525 3474391 oder bei Wehrführer Volker Stöß unter Telefon 06335 5599 anzumelden.

Feuerwehr und Ortsgemeinde versuchen, alle Helfer mit Müllsäcken und Greifzangen auszustatten. Zum Abschluss der Aktion ist für die Helfer ein kleines Beisammensein mit Verpflegung geplant. dan