Nachdem der Landkreis seinen Grünschnittplatz auf dem Kettrichhof Ende 2019 geschlossen hatte, gibt es seit Samstag wieder eine Annahmestelle für Grünschnitt von Privatleuten im westlichen Teil des Landkreises. Eine von der Ortsgemeinde Trulben eingestellte Kraft wird dort Grünschnitt entgegennehmen.

Landrätin Susanne Ganster eröffnete am Freitag den dezentralen Grünschnittplatz in Trulbens kleinem Gewerbegebiet am Ende der Hofstraße. 20.000 Euro hat das Pilotprojekt gekostet, an zwei Tagen pro Woche wird der neue Sammelplatz sechs Stunden geöffnet sein. Ganster ging nochmals auf die Gründe der Schließung der Sammelstelle auf dem Kettrichhof ein. Sie führte aus, dass man bislang zwölf Grünschnittplätze im Landkreis hatte, die jedoch ungleichmäßig verteilt seien. Nach einer Umfrage 2020 im gesamten Landkreis ergab sich, dass der größte Bedarf von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gemeldet wurde. Zusätzlich ergab sich nach der Entfernungsauswertung für die acht Orte der Hackmesserseite, dass sie sehr weit von der nächsten Grüngutannahmestelle in Lemberg entfernt seien.

Nach der internen Prüfung wurde beschlossenen, auf der Hackmesserseite einen dezentralen Grünschnittplatz als Pilotprojekt mit einer Lagerkapazität von bis zu 100 Tonnen und Baugenehmigung zu errichten. Bei über 100 Tonnen Lagerkapazität wäre laut Ganster eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz mit erheblichen Kosten durch Flächenversiegelung, Wasserhaltung und ähnliches notwendig geworden. Sie erinnerte daran, dass die Genehmigung beim Wertstoffhof Contwig nach dem entsprechenden Gesetz fünf Jahre gedauert hatte.

Lob für gute Umsetzung

Vorgabe waren für einen Standort auf der Hackmesserseite möglichst kurze Wege, die Genehmigungsfähigkeit, geringe Kosten, um keine Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren zu verursachen, Umzäunung, überwachte und kontrollierte Anlieferung und letztlich Einbindung der Sitzgemeinde.

Die Landrätin bezeichnete den Standort Trulben als Glücksfall, der unproblematisch und schnell realisiert werden konnte. Dazu führte sie an, dass Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld gleich Flächen zur Ansiedlung anbot. Hinzu kam, dass der Bauunternehmer Felix Kupper aus Vinningen sich nach der Auftragserteilung umgehend ans Werk machte, so dass der Platz rechtzeitig zum Beginn der neuen Vegetationsphase fertig werden konnte.

Klaus Weber, Leiter der Umweltabteilung des Kreises, versicherte, dass es in den Wintermonaten keine Lagerung gebe und dass bei Bedarf das im Vertragsverhältnis mit dem Landkreis stehende Unternehmen auch nach Bedarf zerkleinern und zur Verwertung abfahren werde. Trulben übernimmt laut Weber Aufsicht und Pflege der neuen Grünschnittsammelstelle. Der Landkreis nehme gegenüber der Ortsgemeinde Trulben die Kostenerstattung vor. Weber zeigte sich optimistisch, dass der Grünschnittplatz gut angenommen wird und somit auch die Möglichkeit bestehe, in Zukunft das Angebot und Konzept des dezentralen Grünschnittplatzes im Landkreis zu erweitern.

Info

Die Grünschnittsammelstelle ist mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie samstags von 13 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.

Zitiert

„Das ist keine Wahlparty. Vielmehr konnten die drei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land die neue Grünschnittsammelstelle auf die Beine stellen.“ Landrätin Susanne Ganster bei der Einweihung des Grünschnittplatzes am Freitag. Beteiligt waren Klaus Weber, Leiter der Umweltabteilung, Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld mit Grundstück und Personal sowie Felix Kupper aus Vinningen mit seiner Baufirma.