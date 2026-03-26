[aktualisiert 11.13 Uhr] Die A8 war am Donnerstagmorgen zwischen Contwig und Walshausen in Fahrtichtung Pirmasens wegen eines Unfalls für zwei Stunden gesperrt.

Die A8 in Fahrtrichtung Pirmasens ist wieder frei. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Autobahn war wegen eines Unfalls zwei Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Kleintransporter von Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens. Zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Umständen auf den Standstreifen und stieß dort mit einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei zusammen, die dort mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Sowohl der Fahrer des Kleintransporters als auch der Fahrer des Absicherungsfahrzeuges der Autobahnmeisterei kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die A8 war aufgrund der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten zwischen 8.40 und 10.40 Uhr in Richtungsfahrbahn Pirmasens vollgesperrt.