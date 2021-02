Kindertagesstätte, Ratssaal, das Sprechzimmer des Bürgermeisters sowie der Bauhof sollen irgendwann im neuen Gemeindezentrum Platz finden. Für das Grundstück soll die Gemeinde Erschließungskosten von 135.000 Euro zahlen.

Die Gemeinde hat den Bauplatz im Rahmen der Umlegung der Gebiete „An der Fahrenbrach“ und „In der Stockwiese“ zugeteilt bekommen. Nichtöffentlich wurde der Rat am Donnerstag über die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Blanz in Landstuhl informiert. Die Erschließung wurde über einen privaten Träger abgewickelt. Die Gemeinde soll dafür pro Quadratmeter 45 Euro in Form von Abschlagszahlungen leisten. Bei einer Bauplatzgröße von rund 3000 Quadratmetern entspricht das 135.000 Euro. Die Erschließungskosten muss die Ortsgemeinde über ein Darlehen finanzieren. Dafür verabschiedete der Rat einstimmig einen Nachtragshaushalt.

Sachbearbeiter Daniel Goedel von der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land arbeitete dort auch die Veränderungen durch die Corona-Pandemie ein. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt verschlechtern sich demnach um 8000 Euro. Damit erhöht sich der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt auf 134.000 Euro und im Finanzhaushalt auf 84.000 Euro.