Die Gemeinde Bottenbach hat von den Pfalzwerken das Angebot bekommen, günstig eine E-Auto-Ladestation in Form einer Wallbox am Dorfgemeinschaftshaus zu bekommen. Allerdings gibt es ein Problem, weswegen Bürgermeister Klaus Weber nun plant, die Ladestation zu verlosen.

Die Pfalzwerke, erläuterte Klaus Weber dem Gemeinderat, haben einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem Dörfer günstig eine Wallbox, also eine Wandladestation, bekommen können. Im Falle Bottenbachs würde es das Dorf rund 1000 Euro kosten, die E-Auto-Ladestation am Dorfgemeinschaftshaus anzubringen. Das Problem: Es wäre keine separate Abrechnung an dieser Ladestation möglich. Das heißt, dass nur gemeindeeigene Autos dort Strom tanken könnten, Privatautos nicht. Die Gemeinde Bottenbach hat aber gar keine Elektrofahrzeuge und braucht die Wallbox deshalb nicht.

Der Ortsbürgermeister plant deshalb, das Wandladegerät an einen Bottenbacher Bürger oder eine Bürgerin zu verlosen, der oder die dafür Verwendung hat. Das Vorhaben müsse aber noch mit den Pfalzwerken abgesprochen werden, so Weber.

Die Idee, im Dorf eine E-Auto-Ladestation zu installieren, sei nicht vom Tisch. Der Ortsbürgermeister sagte dazu auf Anfrage, es sei in dieser Sache mit möglichen Projekt-Anbietern im Gespräch.