Erleichtert haben viele Ausflügler am Sonntag den heimischen Wald: um Dosen, Flaschen, Plastik und so manches mehr. Auch in der Südwestpfalz sind Freiwillige dem Aufruf der zentralen Forstverwaltung zum „Dreck-weg-Tag“ gefolgt.

Hochmotiviert sind Per, Leo, Emely, Nelly und Lissi aus Busenberg und Dahn dem Aufruf der Landesforsten Rheinland-Pfalz zum Aktionstag „Rein in den Wald, raus mit dem Müll“ am Sonntag