Von einer „durchwachsenen Saison“ des Freibads „Con Aqua“ in Contwig berichtete Bürgermeister Björn Bernhard (CDU) am Mittwoch in Althornbach dem Rat der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Zunächst hätte die Heizung nicht richtig mitgespielt, dann habe das Pfingsthochwasser für größere Probleme gesorgt, so Bernhard. Zahlreiche Beschwerden seien eingegangen, vor allem wegen der geringen Wassertemperaturen. „Schließlich sind wir ein Warmfreibad“, sagte der VG-Chef.

An 79 Tagen sei das Freibad geöffnet gewesen, im Schnitt wurden täglich 350 Besuchern registriert. Auf der Einnahmenseite stünden rund 100.000 Euro, informierte Bernhard, der die Zahlen als „nicht so schlecht“ bezeichnete.