Der CDU-Ortsverband Thaleischweiler-Fröschen stellt die Weichen für die Zukunft: Bei der Kommunalwahl 2024 bewirbt sich Florian Auer um das Amt des Ortsbürgermeisters. Der CDU-Ortsverband sprach sich einstimmig für den 38-Jährigen aus. Thomas Peifer wird nach 20 Jahren als Ortsbürgermeister den Dienst quittieren.

Er kandidiere, „weil mir Thaleischweiler-Fröschen am Herzen liegt. Es ist unser Zuhause“. Auch die Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen wandele sich. Die Entwicklung des Dorfes bei diesem Wandel, der neue Aufgaben und Schwerpunkte bringen wird, zu gestalten, das motiviere ihn zur Bewerbung. Diese Aufgabe lasse sich nur gemeinsam bewältigen. Alle Generationen, die Familien, die Vereine und weitere engagierte Gruppierungen müssten sich für die Gemeinschaft einbringen. „Ich werde mich dafür einsetzen, diese Entwicklung über alle Gremien hinaus voranzutreiben“, sicherte Auer zu. Die Voraussetzung – ein offenes Ohr zu haben – bringe er mit.

Jäger und Feuerwehrmann

Auer, seit 2019 Fraktionssprecher der CDU im Ortsgemeinderat, verdeutlichte den notwendigen Wandel. „Umwelt- und Naturschutz muss in unserer Arbeit und bei unseren Entscheidungen immer präsent sein“, sagte Auer, der selbst passionierter Jäger ist, sein Revier bei Thaleischweiler-Fröschen hat und sich stark in der Revierentwicklung engagiert. Unter anderem als Hegeringleiter in der Kreisgruppe Pirmasens-Zweibrücken. „Die Hege des Wildes sowie die ökologische Entwicklung der Natur liegen mir besonders am Herzen“, bekannte Auer, der die Landschaft in seinem Jagdrevier, mit all ihren unterschiedlichen Facetten im Wechsel der Jahreszeiten, genießt. Zudem ist Auer, der seit zehn Jahren mit seiner Frau Viola verheiratet ist, gerne mit dem Fahrrad unterwegs.

Seit 25 Jahren ist er ebenfalls in der Feuerwehr aktiv, erinnert an Starkregenereignisse in Thaleischweiler-Fröschen mit Überschwemmung, Hangrutsch und unter Wasser stehenden Gebäuden vor wenigen Jahren. Oder an den Borkenkäferbefall im Grieswald, der einen Kahlschlag erforderte und viele zuletzt sehr trockene Sommer. All das sind für ihn Belege dafür, dass sich manches ändern muss. Es gelte, auch mit Blick auf wirtschaftliche Entwicklungen, in einen ständigen Austausch mit den Beteiligten zu kommen, um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Kita-Neubau als wichtiges Projekt

Ganz oben auf der To-do-Liste stehe der, im Grunde schon „überfällige“ Neubau des Kindergartens, unterstrich Auer. Er hoffe, dass man so schnell wie möglich in die Detailplanung einsteigen könne. Das Straßenbauprogramm, das nun abläuft, wird fortgeschrieben. Im Neubaugebiet Rübenberg werden die ersten Häuser gebaut, freute sich Auer. Hier müsse schon weiter gedacht werden, was künftige Baumöglichkeiten anbelangt. Dabei, unterstrich Auer, werde es um den Dorfkern gehen. „Eine Zersiedelung des Dorfes darf nicht stattfinden“, unterstrich Auer. Er bringt für den Bereich Bauen viel berufliche Erfahrung mit. Auer arbeitet bei Tadano Demag im Technischen Service. Alle anfallenden Instandhaltungsaufgaben und Bauprojekte plane und betreut er als Koordinator. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit, bei der es viele Baustellen zu koordinieren und die Budgets im Auge zu behalten gilt, sind der Brand- und Gewässerschutz.

Lob für die Zusammenarbeit im Rat

Was die Erfolge im Ort, der eine sehr positive Entwicklung genommen hat, anbelangt, so seien diese unter CDU-Führung erreicht worden. Aber, unterstrich Auer, ohne die gute Zusammenarbeit aller Fraktionen im Rat, die er auch als Fraktionssprecher sehr schätze, die Offenheit in Angelegenheiten, eine schelle Information aller zu laufenden Projekten, „wäre das nicht möglich gewesen“.

Das bestätigte Amtsinhaber Thomas Peifer. Er erinnerte an die Schwierigkeiten, die aus dem Weg zu räumen waren, um auf dem Rübenberg Bauland zu schaffen, oder die frühe einstimmige Entscheidung im Rat wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau einzuführen, die es ermöglicht hat sukzessive Straßen zu sanieren. Das seien Entscheidungen, bei denen die Menschen sehen müssten, durch die Einstimmigkeit im Rat, dass alle Vertreter dort umfassend informiert seien und zur besten Lösung für das Dorf, für die Menschen gekommen sind. Daran festzuhalten sei wichtig, unterstrich Peifer. Er ist sich sicher, dass Auer dafür genau der richtige Mann ist.

Auer führt nun auch den Ortsverband

Die Geschlossenheit des CDU-Ortsverbandes begeisterte den CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden Tobias Dressler. Das sei nicht auf allen Ebenen selbstverständlich, stellte er fest.

Auer wurde zugleich zum neuen Ortsvorsitzenden des aktuell 39 Mitglieder zählenden Ortsverbandes Thaleischweiler-Fröschen gewählt. Man stelle die Weichen noch ein bisschen weiter, sagte der bisherige Ortsverbandsvorsitzende Christian Bold, der aus privaten Gründen kürzer tritt, mit Blick auf die weitere Verjüngung. Bold warf einen kritischeren Blick auf die „große Politik“, die es den Ehrenamtlichen vor Ort oft nicht einfach mache. Zu oft würde auf übergeordneten Politikebenen vergessen, „warum, wofür und vor allem für wen sie gewählt wurden“, sagte Bold. „Dass sich die richtigen Leute dessen mal wieder bewusst werden“, wünscht er sich. An der Basis gebe es die Menschen, die sich engagieren, die das noch wüssten.

Gewählt

Vorsitzender: Florian Auer; stellvertretende Vorsitzende: Raphael Philipp, Manuel Hayob; Schriftführer: Martin Sema, Schatzmeisterin: Vera Sema; Beisitzer: Annette Eger, Yaska Wolf-Schneider, Markus Bold, Christian Bold. Thomas Peifer.