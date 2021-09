Im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ plant das Mehrgenerationenhaus (MGH) Waldfischbach-Burgalben gemeinsam mit der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz Angebote ab Ende September an vier Standorten im Landkreis zu starten.

Darin sollen PC-Kurse, Hausaufgabenbetreuung samt Nachhilfe in der Gruppe, Selbstverteidigung, Malkurse und Workshops im Umwelt- und Naturbereich in Dahn, Waldfischbach-Burgalben, Rodalben und Thaleischweiler-Fröschen enthalten sein. Neben der Vermittlung von Lerninhalten stellt das Angebot vor allem auch die Stärkung des sozialen Miteinanders in den Fokus.

Weitere Dozenten gesuchtZurzeit suchen beide Kooperationspartner noch nach weiteren Dozenten, mit denen das Vorhaben in der Fläche umgesetzt werden soll. Für interessierte Lehrkräfte steht Sandra Maldener-Sommer im Mehrgenerationenhaus Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333/276-6763 und per E-Mail an mgh@ghgimasb.de für Fragen und die Anmeldung bereit. Ab Montag, 27. September, können Fragen und Interesse auch an Rosa-Martine Knoth, Telefon 06331/809-335, E-Mail r.knoth@lksuedwestpfalz.de, bei der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz gerichtet werden.

Orte und Termine der Kurse veröffentlichen das Waldfischbacher Mehrgenerationenhaus und die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz in Kürze.