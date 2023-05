Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In 20 Minuten den neuen Haushalt 2021/22 verabschiedet: Das hat der Gemeinderat Bottenbach am Mittwoch geschafft. Möglich war dies allerdings nur, weil die Mitglieder sich schon vorher per Telefonkonferenz informiert hatten.

Während andernorts viele Ratssitzungen abgesagt wurden, traf sich der Bottenbacher Rat am Mittwoch tagte im Dorfgemeinschaftshaus. Das Ortsparlament hatte sich allerdings schon am Vorabend bei einer von