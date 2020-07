Auf das gewohnte Dorffest auf dem Gelände am Sportplatz müssen die Höhfröschener und ihre Gäste wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr verzichten. Aber rechtzeitig zum Fest-Wochenende wollen der FC Höhfröschen und der Förderverein des Kindergartens am Sonntag, 2. August, für ein bisschen Dorffest-Gefühl sorgen.

Unter dem Motto „Dorffest zum Mitnehmen“ bieten sie Essen sowie Kaffee und Kuchen an, damit am Dorffestsonntag manche heimische Küche kalt bleiben kann. Brasilianischer Rahmbraten oder Knödel mit Specksoße stehen auf dem Speiseplan. Zum Dessert oder für den Nachmittagskaffee gibt es verschiedene Kuchen.

Damit sich die Dorffest-zum-Mitnehmen-Organisatoren vorbereiten können, bitten sie um Bestellung bis Donnerstag, 30. Juli, bei Heini Klein vom Sportverein unter Telefon 0163-9155341 oder per E-Mail an heini.klein@t-online.de. Essen und Kuchen können dann am Sonntag zwischen 11.30 und 13.30 Uhr am Sportheim abgeholt werden.