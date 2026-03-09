Zur Bewirtschaftung der früheren Felder und Wiesen unterhalb des „Scheelwieser Kopf“ in der Gemarkung Contwig war im Grundbuch ein Wirtschaftsweg der Ortsgemeinde Battweiler eingetragen. Dieser Weg wird seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt.

Mit dem Bau des Aussiedlerhofs in der Senke zur Scheelwies haben sich die Eigentümer des Hanghofs einen befestigten Privatweg angelegt, der das Hofgebäude direkter und einfacher erschließt. Der alte Wirtschaftsweg mit eigener Flur- und Plannummer führt zudem durch bestehende Wirtschaftsgebäude, was aus Sicht der Eigentümer dringend zu berichtigen ist. Der Ortsgemeinderat Battweiler hat der Aufhebung des Weges per Satzungsbeschluss nun zugestimmt.