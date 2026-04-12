Die Sanierung des Contwiger Dorfplatzes soll demnächst starten. Jedoch in etwas abgespeckter Art und Weise. Auch der Waschplatz bekommt eine Frischekur.

„Es ist ein verworrenes Projekt“, sagt Contwigs Bürgermeisterin Nadine Brinette zur geplanten Dorfplatz-Sanierung. Mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion sei die Gemeinde in den letzten Gesprächen, demnächst soll der Bauantrag abgegeben werden. Läuft alles nach Plan, könnte die Sanierung noch in diesem Jahr beginnen, sagt Brinette im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Bereits im November 2022 hatte Planer Stefan Laport seine Vision für einen modernen Dorfplatz vorgestellt. Darin wäre der etwas größere Platz in Richtung Bahnhofstraße vor allem mit Sandsteinen und Muschelkalk gestaltet worden. Der große Brunnen wäre weggekommen, dafür sollte in eine Mauer ein größerer Wandbrunnen eingelassen werden. Die Vision wird aber wohl genau das bleiben: eine Vision. Die Sanierung wird laut Brinette in abgespeckter Form über die Bühne gehen. Das aktuelle Bild des Dorfplatzes bleibt weitgehend gleich, im Fokus steht die technische Aufarbeitung der Anlage. Für Brinette aber keine Enttäuschung. Für sie gehört der Dorfplatz in seiner aktuellen Art zu Contwig dazu.

Auch Waschplatz-Sanierung in den Startlöchern

Nicht weit entfernt vom Dorfplatz gibt es am Schwarzbach den Waschplatz. Auch dieser bekommt eine Frischekur. Das alte Trafohäuschen der Pfalzwerke ist seit längerer Zeit Geschichte, nun gibt es genügend Platz für das modernisierte Areal. Beim Waschplatz gab es zuletzt noch einmal tiefergehende Gespräche mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD), sagt Brinette. Grund: Das Areal liegt am Gewässer, deshalb müssen bestimmte Auflagen beachtet werden. Aber auch für den neuen Waschplatz sei man schon so weit, dass die Gemeinde den Bauantrag stellen könnte − alsbald es auch von der SGD grünes Licht gibt. Sowohl Waschplatz- als auch Dorfplatzsanierung könnten in diesem Jahr beginnen. Ob die Frischekur beider Plätze dieses Jahr auch fertig wird, kann Brinette nicht sagen.