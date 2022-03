Aus dem geplanten Hotel am Ortseingang von Rumbach wird nun doch nichts werden. Wie Ortsbürgermeister Ralf Weber mitteilte, hat die Investorengruppe einen Rückzieher gemacht.

„Das Genehmigungsverfahren hat sich doch länger hingezogen, als die Investoren gedacht hatten und zwischenzeitlich hat man ein anderes Projekt begonnen“, sagte Weber gegenüber der RHEINPFALZ.

Im Januar war bekannt geworden, dass eine Investorengruppe am Ortseingang von Rumbach ein Hotel Garni bauen wolle. Ortsbürgermeister Ralf Weber teilte damals auf Nachfrage mit, dass diese Investorengruppe schon vor längerer Zeit Interesse angemeldet habe, das aber wieder abgeflacht sei. Er wisse, dass die Leute sich auch in anderen Dörfern nach geeigneten Flächen umgesehen hatten. Nun sei man erneut mit der Anfrage an die Gemeinde herangetreten. Die Sache sei allerdings noch nicht entschieden, betonte er.

Wartezeit für Gutachten

Bei der angefragten Fläche handelte es sich um das Areal der alten Musikhalle, das Gelände befindet sich in Gemeindebesitz. Ein Hotel Garni, Übernachtung und Frühstück, mit 30 Zimmern und insgesamt 60 Betten soll dort gebaut werden. Alles hänge vom Gutachten der dort vorhandenen Brücke ab, hatte Weber im Januar erklärt. Als problematisch bewertete er damals, dass die Wartezeiten bei Gutachtern aktuell relativ lang seien.

Einen Gemeinderatsbeschluss gab es noch nicht, aber der Rat wollte das Vorhaben unterstützen.