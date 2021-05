Die Grundschule in Höheinöd bekommt zwei, die Schule in Hermersberg drei digitale Tafeln für den Unterricht. Knapp 20.000 Euro kosten die Geräte. Finanziert werden sie zu 90 Prozent aus Mitteln des Digitalpaktes.

Die Grundschule Sickingerhöhe, zu der die beiden Standorte gehören, hat ihr medienpädagogisches Konzept erstellt, das Voraussetzung für die Förderungen ist. Das Konzept soll nun umgesetzt werden. Lan-Anschlüsse, also kabelgebundene Internetanschlüsse sind vorhanden. Wenn beantragte Zuschüsse bewilligt sind, wird die IT-Infrastruktur weiter ausgebaut.

Aktuell sei der Antrag auf die Mittel des Digitalpaktes in Arbeit, sagte Udo Rapp von der Verwaltung im Gemeinderat. Die Tafeln jetzt schon anzuschaffen, schade einer Förderung aber nicht – man riskiere also nichts. Mit den Tafeln hat die Grundschule Heidelsburg in Waldfischbach-Burgalben bereits gute Erfahrungen gesammelt.

Für die Heltersberger Schule, bei der eine grundlegende Sanierung ansteht, liege noch kein Antrag auf solche Tafeln vor. Die Schule könne ihn aber jederzeit stellen, sagte Rapp. Die IT-Voraussetzungen seien auch gegeben.