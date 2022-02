Nach dem Erfolg 2020 hatte die Ortsgemeinde auch zur Advents- und Weihnachtszeit 2021 die Bevölkerung gebeten, die Fenster und Vorgärten festlich zu dekorieren und zu beleuchten. Ausgelobt für die Sieger dieses Wettbewerbs waren Einkaufsgutscheine vom einheimischen Edeka-Markt Kissel. Viele seien dieser Bitte gefolgt und hätten so in einer stillen tristen Zeit eine festliche Atmosphäre geschaffen, bedankte sich Ortsbürgermeister Steffen Schwarz, der den Gewinnern die Einkaufsgutscheine kürzlich aushändigte. Sie gingen an Lorene Nafziger, Nina Stöß, Erika Petry, Michaela Hitzelberger und Kirsten Schmidt-Kupper. Zusätzlich wurden zwei Traktoren der Lichterfahrt prämiert; Antonio Hebert, einer der Initiatoren der Lichterfahrt, wurde ebenfalls ausgezeichnet.