Bald rollt dreimal in der Woche ein Bürgerbus durch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Der Neunsitzer wird jetzt gekauft. Bis er da ist, vergeht noch ein Vierteljahr.

Bis die Verbandsgemeinde (VG) Zweibrücken-Land ihren Bürgerbus bekommt, wird es voraussichtlich noch drei bis vier Monate dauern. So lange sei die Lieferzeit, sagte Bürgermeister Björn Bernhard am Mittwochabend vor dem VG-Rat bei dessen Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Käshofen. Der Rat beschloss, das günstigste Autohändlerangebot anzunehmen – einen elektrisch betriebenen Neunsitzer-Kleinbus der Marke Opel für knapp 45.000 Euro. Nach Bernhards Worten sind im Kaufpreis beim Pirmasenser Autohaus Schechter Serviceleistungen wie Inspektionen, Wartung und Ersatzteile für die ersten fünf Betriebsjahre inbegriffen.

„Die Gemeinde Contwig macht seit fünf Jahren mit ihrem eigenen Bürgerbus gute Erfahrungen“, verspricht sich Björn Bernhard für die Verbandsgemeinde mehr Mobilität für Senioren und Leute, die kein Auto haben. Bei Bedarf soll der Bürgerbus auch den einzelnen Ortsgemeinden zur Verfügung gestellt werden – etwa, um ältere Menschen zum Seniorennachmittag zu fahren. Regulär soll der Bus an jeweils einem Tag in der Woche im nördlichen, mittleren und im südlichen Bereich der Verbandsgemeinde unterwegs sein. Ehrenamtliche Fahrer sollen die Transporte zum Supermarkt, zum Arzt oder aufs Amt übernehmen. „Wir reden dann auch noch mal mit Contwig, ob und wie wir deren Bus in das Konzept integrieren können“, so der Bürgermeister.