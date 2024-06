In vielen Dörfern der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gab es keine Parteienlisten. Die Wähler konnten einfach Namen auf den Wahlzettel schreiben. Das nennt sich Mehrheitswahl.

Dietrichingen 6 Sitze

Ruth Stegner 110

Christoph Wolf 98

Frank Freyer 97

Dirk Henschke 97

Gunther Stegner 96

Michaela Rucker 95

Bernd Neumayer 59

David Arndt 48

Großsteinhausen 12 Sitze

Peter Lauer 189

Philipp Ziel 159

Franziska Schmitt 138

Harald Clauer 133

Gerhard Schnöder 133

Hartmut Marburger 127

Gerhard Maske 118

Gerd Gries 111

Karoline Baque 111

Christian Brill 110

Uta Klotz 104

Arno Wagner 100

Käshofen 12 Sitze

Walter Hüther 230

Dieter Schmitt 215

Herbert Blinn 201

Andrea Beck 174

Andreas Schumacher 169

Joshua Vollmar 153

Gerd Müller 144

Jens Weber 142

Bernd Grimm 142

Mathias Schneider 140

Bernd Hofer 132

Christian Gabriel 129

Kleinbundenbach 8 Sitze

Heiko Brünesholz 135

Mario Manz 121

Georg Grüning 121

Manfred Gerlinger 120

Florian Eder 108

Tim Gerlinger 103

Michael Regitz 88

Marco Pfaff 80

Nachrücker, falls Manferd Gerlinger erneut zum Bürgermeister gewählt wird:

Markus Kunz 79

Kleinsteinhausen 12 Sitze

Oliver Katitsch 178

Marco Ehlert 157

Christian Süs 148

Mike Stegmann 142

Hermann Hüther 137

Martina Wagner 136

Ute Lohmann 133

Joachim Freyer 132

Helmut Huber 132

Michael Doniat 131

Christoph Robiné 130

Julian Sefrin 117

Nachrücker für Bürgermeisterin Martina Wagner:

Bianca Weber 105

Mauschbach 8 Sitze

Bernhard Krippleben 145

Oliver Dahlhauser 134

Marc Dahlhauser 127

Holger Stähly 119

Jurgen Conrad 117

Johannes Weber 104

Dieter Neufang 94

Janine Dahlhauser 83

Nachrücker für Bürgermeister Bernhard Krippleben:

Jörn Wittig 72

Riedelberg 8 Sitze

Christian Schwarz 148

Jonas Legleitner 144

Sebastian Schneider 128

Susanne Schatz 125

Markus Feix 125

Toni Lang 123

Dieter Limycz 110

Thomas Haller 102

Rosenkopf 8 Sitze

Markus Plagemann 163

Moritz Lang 156

Tobias Bär 152

Ute Reichert 134

Tim Fuhrmann 125

Stefan Feß 111

Michael Hermann 106

Stefan Burgard 100

Walshausen 8 Sitze

Vanessa Oberer 148

Benjamin Veith 133

Kai Müller 99

Patrick Rink 89

Stefan Ebersoldt 85

Florian Gutmann 79

Petra Schöneberger 55

Katharina Natter 42

Wiesbach 8 Sitze

Markus Schmitt 210

Klaus Buchmann 205

Adrian Schwarz 193

Yannick Scherer 184

Daniel Hasenfratz 183

Klaus Buchholz 175

Holger Arenth 164

Werner Wagner 158

Nachrücker für Bürgermeister Klaus Buchmann:

Jürgen Heinz116

In Dörfern mit Mehrheitswahl gibt es keine oder höchstens eine Wahlliste mit Kandidaten. Die Wähler können einfach Namen auf den Wahlzettel schreiben. Oft gibt es aber zur Orientierung eine unverbindliche Liste, wer Interesse hat, im Rat mitzuarbeiten. Die Wähler können aber auch hierbei Namen aufschreiben, die nicht auf diesen Listen stehen. So kann auch jemand in den Rat gewählt werden, obwohl er das nicht möchte. Lehnt er das Mandat ab, rücken die Nächstplatzierten nach. Nachrücker wird es auch dort geben, wo der Bürgermeister in den Rat gewählt wurde, da er dann seinen Sitz abgeben muss. Der Bürgermeister muss aber auch kein Ratsmitglied sein. Bürgermeister werden kann jeder, der im Dorf wohnt, aus Deutschland oder einem anderen EU-Land kommt und mindestens 18 Jahre alt ist. Der Bürgermeister darf nicht bei der Gemeinde oder Verbandsgemeinde arbeiten. Es gilt eine Ausnahme: Er darf Verbandsbürgermeister sein.