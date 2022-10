Die neue Programmbroschüre der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (Kvhs) für das Herbstsemester 2022 ist ab sofort erhältlich. Auch einige neue Angebote sind darin enthalten.

Interessierte dürfen sich wieder auf Kochkurse freuen: Mit den Themen Meal Prep, Rund um den Kürbis, veganes Backen und vegetarisches Weihnachtsmenü gibt es eine Auswahl an Gerichten für den Herbst und Winter.

Bereichert wird das Programm durch eine Lesung. Marion Bischoff liest in Rodalben aus ihrem aktuellen historischen Roman „Da, wo du bist...“. Er handelt von der Liebes- und Leidensgeschichte der Großeltern aus der Südwestpfalz.

Nach dem Erfolg des Handletteringkurses für Anfänger bietet die Kreisvolkshochschule im Herbstsemester einen Fortgeschrittenenkurs an. Nur noch wenige Plätze sind verfügbar.

Digitale Grundkenntnisse

Ein Hauptaugenmerk wird in diesem Semester auf digitale Angebote gelegt. „Die eigene Online-Präsenz selbst gestalten – bevor es Google, Facebook und Co. tun“ ist nur eines dieser neuen Formate. Zum ersten Mal im Programm ist auch die Kursreihe „Die vhs Digi-Inc“, die mit den Themen „Wer googelt findet, aber was?“, „Digital im Büro kommunizieren“, „Werbung digital gestalten“, „Ich bin gehackt worden! Was nun?“ und „Hilfe, die Technik spinnt!“ digitale Grundkenntnisse für das Berufsleben vermitteln soll. Sie findet im Rahmen des Projekts „DigitalFIT RLP“ statt und ist aufgrund einer Förderung durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz aus Mitteln des EU-Hilfsprogramms React-EU kostenlos. Die Module können auch einzeln besucht werden.

Zudem bietet die Kreisvolkshochschule in diesem Semester ein gezieltes digitales Angebot für Senioren an: „Wie funktioniert mein Smartphone, Tablet und/oder PC?“. Das Format findet in Kooperation mit der Leitstelle „Älter werden“ der Kreisverwaltung Südwestpfalz statt und bietet Senioren bei drei Terminen in Dahn und Rodalben die Möglichkeit, den Umgang mit Smartphone, Tablet oder PC zu erlernen. Es handelt sich dabei um keinen Kurs im üblichen Sinn, sondern eher um eine Unterstützung durch konkrete Hilfe vor Ort. Interessierte melden sich an, bringen einfach am jeweiligen Tag ihr Gerät mit und erfahren vor Ort, wie sie es bedienen können und was es für sie bereithält.

Webinare und Online-Kurse

Auch wird es wieder einige Online-Formate geben. Hierzu zählen das Webinar „So fühle ich mich als Frau mit Migrationshintergrund in Deutschland – Interview“, das Webinar „Klimaschutz schmeckt – Genuss mit Zukunft für Umwelt und Klima“, das Webinar „Rodalben – Vom Dorf zur Stadt. Die Geschichte einer Stadt im Landkreis Südwestpfalz“ oder der Online-Kurs „Die eigene Homepage planen, erstellen und betreuen“.

Die Sprache verstehen stärkt das soziale Miteinander

Auch im Sprachenbereich wird es ein digitales Angebot geben: „Englisch online: Die Geschichte der Rockmusik in den 60er und 70er Jahren (B1-C2) – Konversationskurs“. Einen besonderen Höhepunkt bietet ein Kooperationsprojekt im Sprachenbereich: Im Rahmen der bestehenden Partnerschaft zwischen den Ortsgemeinden Ludwigswinkel und Obersteinbach im elsässischen Département Bas-Rhin hat dieses Kooperationsprojekt Stärkung der Nachbarsprache zum Ziel, die Verständigung der örtlichen Bevölkerung sowie die Begegnung dies- und jenseits der Grenze zu intensivieren. Zunächst erlernen die Bewohner beider Ortsgemeinden die Sprache des Nachbarn. Die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz konzipiert und organisiert Sprachkurse in beiden Gemeinden. Kurz vor Weihnachten sind dann gemeinsame Aktivitäten der beiden Gruppen außerhalb der Kurszeiten geplant, um das soziale Miteinander zu stärken und die erlernten Sprachkenntnisse direkt in der Praxis anzuwenden.

Das Programm der Kreisvolkshochschule steht ab sofort online auf www.kvhs-swp.de zur Verfügung. Die Programmbroschüre liegt beispielsweise in der Kreisverwaltung Südwestpfalz, in den Verwaltungen der Verbandsgemeinden und in einigen Geschäften im Landkreis Südwestpfalz aus und kann auf Anfrage bei der kvhs-Geschäftsstelle per E-Mail an info@kvhs-swp.de oder telefonisch unter 06331 809 336 auf dem Postweg zugesandt werden.