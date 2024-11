Der Gemeinderat entscheidet am 6. November, welche Straßen in den kommenden fünf Jahren in Contwig saniert werden. Eine Erneuerung ist bereits gesichert, bei anderen Straßen steht die Entscheidung noch aus. Die Bauarbeiten haben wohl auch Auswirkungen auf die Straßenbeiträge.

Der Förderantrag für die Sanierung der Schillerstraße ist eingereicht. Contwigs